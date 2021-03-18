MSB'den açıklama: Belirlenen hedefler ateş altına alındı
Milli Savunma Bakanlığı, Kilis'e düşen roketlerle ilgili yaptığı açıklamada, olayda yaralanan kimsenin olmadığını duyurdu. MSB, "Rusya Federasyonu'na ateşin durdurulması için bildirimde bulunulmuş, belirlenen hedefler ateş altına alınmış, birliklerimiz ikaz edilmiştir." ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kilis'e düşen roketlerle ilgili yaptığı açıklamada, olayda yaralanan kimsenin olmadığını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Suriye'den atıldığı belirlenen roketler Kilis'te boş araziye düşmüştür. Olayda yaralanan vatandaşımız olmamıştır.
Rusya Federasyonu'na ateşin durdurulması için bildirimde bulunulmuş, belirlenen hedefler ateş altına alınmış, birliklerimiz ikaz edilmiştir."