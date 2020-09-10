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Dünya MSB: Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantı tamamlandı
Dünya

MSB: Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantı tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı NATO Karargahındaki teknik toplantının tamamlandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 20:29:00 -
MSB: Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantı tamamlandı

Savunma Bakanlığı (MoD), Türkiye-Yunanistan askeri heyetler arasında "Ayrıştırma Prosedürleri" ndeki toplantıda NATO Karargahını tamamlama tekniklerini ele aldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, askeri unsurlar arasında olası müdahalelerin önlenmesine yönelik tedbirlerin ele alındığı toplantıda görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Birdahaki toplantının önümüzdeki günlerde yapılmasının planlandığı kaydedildi.

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