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Aktüel MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri son 24 saatte 20, son 10 günde de toplam 147 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi."
Aktüel

MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri son 24 saatte 20, son 10 günde de toplam 147 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi."

Yeniakit Publisher
2020-10-07 16:38:31 -
MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri son 24 saatte 20, son 10 günde de toplam 147 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi."
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