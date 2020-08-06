  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

MSB, TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntüler paylaştı

Yeniakit Publisher
2020-08-06 18:03:36 -
MSB, TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntüler paylaştı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'da devam eden TurAz Kartalı Tatbikatı'na ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bakanlık, Twitter'dan, "Azerbaycan'da kara ve hava unsurlarımızın katılımıyla devam eden TurAz Kartalı Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Tatbikatta görev yapan ATAK helikopterlerimiz de belirlenen hedefleri tam isabetle imha ediyor." paylaşımında bulundu.

Videoda, ATAK helikopterlerinin hedefleri imha ettiği görüntülere de yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mete Yarar’dan Beyrut’taki patlamaya yönelik dikkat çeken yorum: Tek başına patlatması mümkün değil
Gündem

Mete Yarar’dan Beyrut’taki patlamaya yönelik dikkat çeken yorum: Tek başına patlatması mümkün değil

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen büyük patlamayla ilgili konuştu. Yarar “Amonyum nitratı bu şekilde te..
Damızlık boğanın yaptığı hareket görenleri şaşkına uğrattı!
Yerel

Damızlık boğanın yaptığı hareket görenleri şaşkına uğrattı! "35 yıllık çobanım böylesini ne gördüm ne de duydum"

Muş'ta bir çiftlikte 3 yaşındaki damızlık boğanın, yanına bırakılan büyükbaş hayvanların sütünü emmesi büyük şaşkınlığa neden oldu...
Son dokuz seçimi bilen profesör Trump mı, Biden mi? sorusuna yanıt verdi
Dünya

Son dokuz seçimi bilen profesör Trump mı, Biden mi? sorusuna yanıt verdi

Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek olan başkanlık seçimlerimde ünlü araştırmacı Allan Lichtman'dan flaş bir tahmin geldi. Son doku..
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı