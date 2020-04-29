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MSB: “Tıbbi yardım malzemelerini Güney Afrika Cumhuriyeti’ne ulaştıracak TSK’ya ait uçak hareket etti”

Milli Savunma Bakanlığı, tıbbi yardım malzemelerini Güney Afrika Cumhuriyeti’ne ulaştıracak TSK’ya ait uçağın Kayseri Erkilet Havaalanı’ndan hareket ettiğini açıkladı.

2020-04-29 23:35:39 -
MSB: “Tıbbi yardım malzemelerini Güney Afrika Cumhuriyeti’ne ulaştıracak TSK’ya ait uçak hareket etti”

Milli Savunma Bakanlığı, tıbbi yardım malzemelerini Güney Afrika Cumhuriyeti’ne ulaştıracak TSK’ya ait uçağın Kayseri Erkilet Havaalanı’ndan hareket ettiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan ve COVID-19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi malzemeleri ihtiyaç duyan ülkelere ulaştırmaya devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçağımız, bu kez de Güney Afrika Cumhuriyeti’ne uçuyor. Kayseri Erkilet Havaalanı’ndaki hazırlıklarını tamamlayan A-400M tipi uçağımız maske, dezenfektan ve tulum gibi tıbbi yardım malzemelerini ulaştırmak üzere Güney Afrika Cumhuriyeti’ne hareket etti” ifadelerine yer verdi.

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