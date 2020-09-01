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Aktüel MSB, terörden temizlenen Yüksekova dağlarındaki yaban hayatı görüntülerini paylaştı
Aktüel

MSB, terörden temizlenen Yüksekova dağlarındaki yaban hayatı görüntülerini paylaştı

Yeniakit Publisher
2020-09-01 17:08:06 -
MSB, terörden temizlenen Yüksekova dağlarındaki yaban hayatı görüntülerini paylaştı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör unsurlarından arındırılan Hakkari'nin Yüsekova ilçesindeki İkiyaka Dağları'ndaki yaban hayatına ilişkin görüntü yayınladı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Mekanın gerçek sahipleri geri geldi. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahramanca mücadelesi ve başarılı operasyonları sonucu terörden temizlenen Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağları, artık doğadaki sevimli dostlarımıza emanet." ifadeleri kullanıldı.



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