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Aktüel MSB: Son 10 günde 118 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
Aktüel

MSB: Son 10 günde 118 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-12 09:53:38 -
MSB: Son 10 günde 118 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen başarılı operasyonlarla son 24 saatte 21, son 10 günde ise 118 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terörle mücadeleye kararlı, etkin ve güçlü bir şekilde devam eden kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye kuzeyinde yürüttüğü başarılı operasyonlarla son 24 saatte 21 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Böylece son 10 günde toplam 118 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.‬"

Açıklamada, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların hız kesmeden devam edeceği vurgulandı.

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