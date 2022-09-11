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Yaşam MSB şoke eden görüntüleri yayınladı! Denizin ortasında ölüme böyle ittiler
Yaşam

MSB şoke eden görüntüleri yayınladı! Denizin ortasında ölüme böyle ittiler

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın Bodrum ilçesi açıklarında lastik bot içindeki göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlara ait görüntüyü paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-09-11 08:22:00 -
MSB şoke eden görüntüleri yayınladı! Denizin ortasında ölüme böyle ittiler

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarının düzensiz göçmenleri geri itmesi, Deniz Kuvvetleri’ne ait insansız hava aracı (İHA) ile görüntülendi.

9 Eylül 2022 tarihinde Bodrum’dan Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenlerin Yunanistan unsurlarınca yakalanıp Türk karasularına itilmesi, ardından Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılması, saniye saniye kaydedildi.

MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Bodrum açıklarında, 9 Eylül 2022 tarihinde Yunanistan’a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi” ifadelerine yer verildi.

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