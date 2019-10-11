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MSB: Şehitlerin hesabı tek tek sorulacak

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Türk askerinin karşısına çıkmaya cesaret edemeyen ve sivilleri hedef alan terör örgütlerine çok sert tepki gösterildi.

11 Ekim 2019 Cuma 17:36

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgal ettiği bölgelerden atılan havan mermisi Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine düştü. Bir evin yakınına düşen mermide 2 sivil hayatını kaybetti. Bu alçak saldırıyla birlikte hayatını kaybeden sivil sayısı 9'a yükseldi. Sivillere yapılan peş peşe saldırılardan sonra Milli Savunma Bakanlığı'ndan yürek dağlayan bir paylaşım yapıldı. Bakanlık'tan yapılan paylaşımda "Tek tek şehitlerin hesabı sorulacak" denildi.

Şehitlerin hesabı sorulacak

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım yürekleri dağladı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler gündem oldu. Sivilleri hedef alan teröristlere göz dağı veren paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Tek tek sorulacak bu hesaplar Aziz Şehitlerimiz için, günahsız yavrulara kıydınız söyleyin ne için?"

İki günde 9 sivil şehit oldu

Şanlıurfa ve Mardin'in sınır ilçelerine terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda, aralarında 9 aylık bebeğin de bulunduğu 5'i çocuk 7 sivil şehit olmuştu.

Akçakale'ye düzenlenen saldırılarda Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ve vergi dairesi gelir uzman yardımcısı Cihan Güneş şehit olmuştu. Ceylanpınar ilçesinde ise 11 yaşlarındaki Elif Terim ve Mazlum Güneş de teröristlerin saldırısında yaralanmış, kaldırıldıkları hastanede kurtarılamamıştı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde de YPG/PKK'nın saldırılarında anne Fatma Yıldız (48) ile kızları Emine (12) ve Leyla Yıldız (15) şehit düşmüştü. Böylece iki günde teröristlerin saldırısında hayatını kaybeden sivil sayısı 9'a yükselmiş oldu.

 

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 17:36
  1. Şanlıurfa
  2. Mardin
  3. YPG
  4. PKK
  5. Suriye
  6. Milli Savunma Bakanlığı

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