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Gündem MSB PKK’ya vurulan ağır darbeyi açıkladı
Gündem

MSB PKK’ya vurulan ağır darbeyi açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı PKK’ya vurulan ağır darbeyi açıkladı. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı Harekat bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 10:48:00 -
MSB PKK’ya vurulan ağır darbeyi açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı harekat bölgelerinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde olduğu gibi Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere yönelik operasyonlarımız da sürüyor. Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde 1, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

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