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MSB paylaştı! İşte bombalama anı

Türkiye'nin başlattığı Pınar Barışı Harekatı'nda sivillerin zarar gördüğü iddiasını yalanlayan MSB, "Sadece teröristler hedef alınıyor" diyerek bombalama anının görüntüsünü paylaştı.

10 Ekim 2019 Perşembe 13:25

MSB'den yapılan açıklamada, ''Barış Pınarı Harekâtı'nın planlama ve icrasında sadece PKK/PYD-YPG ve DEAŞ'lı teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınıyor'' denildi. Bakanlık, sivillerin zarar gördüğü iddialarını yalanlayarak, teröristlerin bombalanma anlarının kısa bir videosunu paylaştı.

"Toprak bütünlüğüne saygı vurgusu"

Barış Pınarı Harekâtı, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan "Meşru Müdafaa Hakkı" çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Barış Pınarı Harekatı'nın planlama ve icrasında sadece PKK/PYD-YPG ve DEAŞ'lı teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmaktadır.

Sivil/masum kişiler, harekât bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost/müttefik ülke unsurları ve çevreye zarar vermemek için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.''

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 13:25
  1. Milli Savunma Bakanlığı
  2. Pınar Barışı Harekatı

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