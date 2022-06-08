MSB nefes kesen görüntüleri paylaştı! 'Hedefleri başarıyla imha etti'
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 37 ülkeden binden fazla yabancı personelin katıldığı “EFES 2022 Tatbikatı’na” ilişkin görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “EFES 2022 Tatbikatı’na” ilişkin görüntüleri paylaştı.
MSB, 37 ülkeden binden fazla yabancı personelin katıldığı EFES 2022 Tatbikatı’na ilişkin görüntüleri Twitter hesabından paylaştı.
"Hedefleri başarıyla imha etti"
Paylaşımında, “EFES 2022 Tatbikatı’nda düşman kara gözetleme radarı bölgeye havadan sızan Özel Kuvvet Unsurlarımız tarafından başarıyla imha edildi. Hava Kuvvetlerimizin kahraman pilotları da belirlenen hedefleri başarıyla imha etti. Tatbikatının gece safhası devam ediyor. Hedefler havadan ve karadan başarılı şekilde imha ediliyor” denildi.