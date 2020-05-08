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Dünya

MSB: Kovid-19'la mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri Tunus'a gönderildi

Milli Savunma Bakanlığı, Kovid-19'la mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerinin Tunus'a gönderildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 11:26:00 -
MSB: Kovid-19'la mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri Tunus'a gönderildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kovid-19'la mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerinin Tunus'a gönderildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri Tunus'a gönderildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Tunus’a gönderilen tıbbi yardım malzemelerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said’e hitaben yazdığı mektubun da yetkililere teslim edildiği kaydedildi.

 

 

 

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