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Aktüel

MSB: "Kovid-19 salgını nedeni ile ertelenen Türk Silahlı Kuvvetlerine 2019 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Temini 2’nci Yerleştirme ve Kayıt Sonuçları yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz."

MSB: "Kovid-19 salgını nedeni ile ertelenen Türk Silahlı Kuvvetlerine 2019 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Temini 2’nci Yerleştirme ve Kayıt Sonuçları yayımlanmıştır.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 14:53:56 -
MSB: "Kovid-19 salgını nedeni ile ertelenen Türk Silahlı Kuvvetlerine 2019 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Temini 2’nci Yerleştirme ve Kayıt Sonuçları yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz."

MSB: "Kovid-19 salgını nedeni ile ertelenen Türk Silahlı Kuvvetlerine 2019 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Temini 2’nci Yerleştirme ve Kayıt Sonuçları yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz."

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