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Aktüel MSB: "Komandolarımız Barış Pınarı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG’nin bir saldırı girişimini daha önleyerek 4 teröristi etkisiz hale getirdi."
Aktüel

MSB: "Komandolarımız Barış Pınarı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG’nin bir saldırı girişimini daha önleyerek 4 teröristi etkisiz hale getirdi."

Yeniakit Publisher
2020-09-22 10:10:46 -
MSB: "Komandolarımız Barış Pınarı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG’nin bir saldırı girişimini daha önleyerek 4 teröristi etkisiz hale getirdi."
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