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Aktüel MSB kaynaklarından o iddialara yalanlama
Aktüel

MSB kaynaklarından o iddialara yalanlama

"Katarlı gençler, Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecek" yönündeki iddialara Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarından yalanlama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 13:12:00 -
MSB kaynaklarından o iddialara yalanlama

Genelkurmay Basın Albay Zeki Aktürk, "Katarlı gençlerin, Türkiye'de sınavsız tıp okuyabileceğine" ilişkin iddialarla ilgili bilgilendirme yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, "Katarlıların tıp fakültelerine sınavsız ve ücretsiz gireceği ile ilgili tartışmalar gerçeği yansıtmıyor" denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu protokol askeri sağlık alanında işbirliği protokolü ve misafir personel ve misafir öğrenciler Katar Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan asker sivil personel ile Katar silahlı kuvvetlerinde görev yapmak üzere eğitim alacak personeli kapsıyor. Her Katar’lının sınavsız tıp fakültelerine girmesi diye birşey yok bu protokolde. Detaylı bilgilendirme yapılacak."

Ne olmuştu?

Türkiye ile Katar arasında imzalan "Askeri Sağlık Alanı'nda Eğitim ve İşbirliği" protokolü ile birlikte Katarlı gençlerin ayrılan kontenjanlara göre Türkiye'de tıp, diş hekimliği, eczacılık eğitimi alabileceği iddia edilmişti.

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