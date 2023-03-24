MSB Kariyer Uzman Yardımcısı Temini başvuru klavuzu yayımlandı

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Millî Savunma Uzman Yardımcılığı kadrolarına alınacak personel Millî Savunma Bakanlığı Merkez Teşkilatında (Ankara); Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcılığı kadrolarına alınacak personel ise Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının Merkez Karargâhında (Ankara) görev yapacak.

Başvurular, 24 Mart - 24 Nisan 2023 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi yapılacak.

Adaylar, https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girerek e-devlet şifresi ile başvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazını kullanarak ilerleyip, tüm aşamaları tamamlayarak Tercih Yap ekranına yönlendirilecek buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Adaylar tercih işlemini tamamladıktan sonra “Tercihlerimi Göster” butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol edebilirler.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav tarihi ve yeri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca T.C. Millî Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarında ön başvuru sonuçlarının açıklandığına dair duyuru yayımlanacaktır.

Başvuru kılavuzunda bulunan şartları taşıyan tüm adaylar, KPSS puan türü/türleri esas alınarak en yüksek puandan başlanıp en düşük puana doğru sıralanacak, sözlü sınava atama yapılacak kadro sayısının en fazla 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

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