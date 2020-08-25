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Aktüel MSB: "İdlib'deki 26'ncı Birleşik Kara Devriyesi esnasında patlama meydana geldi, konvoydaki bir araç hafif hasar gördü. Bölge ateş altına alındı."
Aktüel

MSB: "İdlib'deki 26'ncı Birleşik Kara Devriyesi esnasında patlama meydana geldi, konvoydaki bir araç hafif hasar gördü. Bölge ateş altına alındı."

Yeniakit Publisher
2020-08-25 12:50:03 -
MSB: "İdlib'deki 26'ncı Birleşik Kara Devriyesi esnasında patlama meydana geldi, konvoydaki bir araç hafif hasar gördü. Bölge ateş altına alındı."
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