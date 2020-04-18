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Aktüel

MSB: "Hakkari/Yüksekova bölgesinde görevli 1 kahraman silah arkadaşımız 18 Nisan 2020 tarihinde nöbet esnasında rahatsızlanmış, kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

MSB: "Hakkari/Yüksekova bölgesinde görevli 1 kahraman silah arkadaşımız 18 Nisan 2020 tarihinde nöbet esnasında rahatsızlanmış, kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

2020-04-18 23:03:26 -
MSB: "Hakkari/Yüksekova bölgesinde görevli 1 kahraman silah arkadaşımız 18 Nisan 2020 tarihinde nöbet esnasında rahatsızlanmış, kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

MSB: "Hakkari/Yüksekova bölgesinde görevli 1 kahraman silah arkadaşımız 18 Nisan 2020 tarihinde nöbet esnasında rahatsızlanmış, kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

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