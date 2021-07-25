MSB: Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde iki asker şehit oldu

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 24 Temmuz 2021 tarihinde bir üs bölgemize intikal halinde olan Kirpi aracına yapılan saldırı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir.

Kirpi aracımıza yönelik gerçekleşen saldırı sonrası bölgedeki terör hedefleri belirlenerek derhal ateş altına alınmış ve etkili şekilde vurulmuştur. Terör mevzilerine yönelik cezalandırma atışlarımız sürmektedir. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."​​​​

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Mehmetçiklerimizin kanı yerde bırakılmayacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Fırat Kalkanı bölgesinde kalleş terör örgütünün saldırısı sonucu şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Mehmetçiklerimizin kanı yerde bırakılmayacak, hesabı en ağır şekilde sorulacaktır."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Mücadelemizin süreceğinden kimsenin şüphesi olmasın

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yaralı askerlerimize Rabbim tez zamanda şifalar versin. Terörün kökünü kazıyana, sınırlarımızı güvenli kılana kadar mücadelemizin süreceğinden kimsenin şüphesi olmasın!" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinden şehit askerler için başsağlığı mesajları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri de, şehit olan askerler için sosyal medya hesaplarından başsağlığı diledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakanlığın sosyal medya hesabından yayımlanan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kahraman silah arkadaşlarımız, 24 Temmuz 2021 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, paylaşımında, "Şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da "Fırat Kalkanı bölgesinde askeri aracımıza gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyorum. Yaralı askerlerimize Allah acil şifalar versin. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Maalesef vatan savunmasında 2 kahraman evladımızı şehit verdik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yüce Türk milletine baş sağlığı diliyorum. PKK denen katil sürüsüyle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak." paylaşımında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Fırat Kalkanı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Cenabı Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbim yaralı askerlerimize de acil şifalar versin. Aziz milletimizin başı sağ olsun." mesajını paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Fırat Kalkanı bölgesinde şehit düşen evlatlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve ülkemize başsağlığı dilerim. Saldırıda yaralanan iki evladımızın tez zamanda şifa bulmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da "Fırat Kalkanı bölgesinde bir askeri aracımıza teröristlerce yapılan saldırıda iki askerimiz şehit oldu. İki askerimiz yaralı. Milletimizin iki kahramanına Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." paylaşımında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Milletimizin başı sağ olsun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Fırat Kalkanı bölgesinde askeri araca teröristler tarafından yapılan alçak saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!"