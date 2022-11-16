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Gündem MSB duyurdu! Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar
Gündem

MSB duyurdu! Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3’ü FETÖ terör örgütü mensubu 4 kişinin yakalandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-11-16 19:13:00 -
MSB duyurdu! Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’den Yunanistan’a kaçmaya çalışan 3’ü FETÖ terör örgütü mensubu 4 kişinin yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 3’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Böylece son iki günde toplam 8 terörist yakalanmış oldu” ifadelerine yer verdi.

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