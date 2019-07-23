MSB duyurdu! Türk donanması Doğu Akdeniz’de
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, Doğu Akdeniz’de sondaj çalışması yapan gemilerimize, Türk donanmasının sürekli ve kesintisiz refakat ettiği belirtildi.23 Temmuz 2019 Salı 12:54
Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, ''Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, Doğu Akdeniz’de sondaj çalışması yapan gemilerimize; havadan “BAYRAKTAR TB-2 İHA , Deniz Karakol Uçağı ve Deniz Helikopterleri”, suüstünden “Fırkateyn, Korvet ve Hücumbotlar”, sualtından “Denizaltılar” ile sürekli ve kesintisiz refakat ediyor'' denildi.
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