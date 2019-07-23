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MSB duyurdu! Türk donanması Doğu Akdeniz’de

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, Doğu Akdeniz’de sondaj çalışması yapan gemilerimize, Türk donanmasının sürekli ve kesintisiz refakat ettiği belirtildi.

23 Temmuz 2019 Salı 12:54
MSB duyurdu! Türk donanması Doğu Akdeniz’de

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, ''Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, Doğu Akdeniz’de sondaj çalışması yapan gemilerimize; havadan “BAYRAKTAR TB-2 İHA , Deniz Karakol Uçağı ve Deniz Helikopterleri”, suüstünden “Fırkateyn, Korvet ve Hücumbotlar”, sualtından “Denizaltılar” ile sürekli ve kesintisiz refakat ediyor'' denildi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 12:54
  1. Milli Savunma Bakanlığı
  2. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız
  3. Doğu Akdeniz
  4. sondaj çalışması

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