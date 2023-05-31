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Yaşam MSB duyurdu! Teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Yaşam

MSB duyurdu! Teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2023-05-31 16:17:00 - 2023-05-31 16:58:45
MSB duyurdu! Teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK’lı teröristlere ait 73 adet havan mühimmatı ve 1 adet AK-47 ele geçirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK’lı teröristlere ait 73 adet havan mühimmatı ve 1 adet AK-47 ele geçirildiğini duyurdu.

MSB, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu ve Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK’lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirdi. Mehmetçiklerimiz son olarak; 73 adet havan mühimmatı ve 1 adet AK-47 piyade tüfeği ele geçirdi” ifadelerine yer verdi.


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