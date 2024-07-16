MSB duyurdu! Suriye ve Irak'ta 7 PKK'lı etkisiz!
Milli Savunma Bakanlığı Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık, bu operasyonların terörle mücadelede kararlılıkla sürdürüldüğünü ve bölgedeki güvenlik güçlerinin etkin müdahaleleri sayesinde gerçekleştirildiğini vurguladı. Açıklamada, terörle mücadelede azim ve kararlılıkla devam edileceği belirtilirken, bölgede barış ve güvenliğin sağlanması için tüm önlemlerin alınacağı ifade edildi.