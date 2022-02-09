MSB duyurdu! Sınırdan geçmeye çalışırken yakalandılar
MSB: "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
MSB: "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
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