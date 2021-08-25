MSB duyurdu! PKK'ya ağır darbe
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 8'i Barış Pınarı, 1'i Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG’li teröristin öldürüldüğü duyuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı, 8'i Barış Pınarı, 1'i Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Mehmetçikten Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere geçit yok! Terörist saldırılarına karşı her türlü tedbiri alan Komandolarımız, 8'i Barış Pınarı bölgesinde, 1'i de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki toplam 9 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."