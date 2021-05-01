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Gündem MSB duyurdu! Pençe-Yıldırım bölgesinde ele geçirildi
Gündem

MSB duyurdu! Pençe-Yıldırım bölgesinde ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım bölgesinde silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 22:14:00 -
MSB duyurdu! Pençe-Yıldırım bölgesinde ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Yıldırım bölgesinde 2 adet doçka uçaksavar silahı ile 290 adet doçka uçaksavar mühimmatı ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Pençe-Yıldırım bölgesinde 2 adet doçka uçaksavar silahı ve 290 adet doçka uçaksavar mühimmatı ele geçirildi" ifadeleri kullanıldı.

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