MSB duyurdu! Pençe-Yıldırım bölgesinde ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım bölgesinde silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Yıldırım bölgesinde 2 adet doçka uçaksavar silahı ile 290 adet doçka uçaksavar mühimmatı ele geçirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Pençe-Yıldırım bölgesinde 2 adet doçka uçaksavar silahı ve 290 adet doçka uçaksavar mühimmatı ele geçirildi" ifadeleri kullanıldı.