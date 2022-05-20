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Gündem MSB duyurdu! Metina'da bir asker şehit oldu
Gündem

MSB duyurdu! Metina'da bir asker şehit oldu

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde el yapımı patlayıcıya basarak yaralanan bir asker şehit oldu.

Yeniakit Publisher
2022-05-20 23:47:00 -
MSB duyurdu! Metina'da bir asker şehit oldu

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde el yapımı patlayıcıya (EYP) basarak yaralanan bir asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde İstihkam Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı'nın, EYP'ye basarak yaralandığı ve hastaneye sevk edildiği, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

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