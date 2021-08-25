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Gündem

MSB duyurdu: Çok sayıda FETÖ’cü kaçarken yakalandı

Terör örgütü FETÖ üyesi 11 kişi Edirne’den Yunanistan’a kaçmak isterken yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 17:26:00 -
MSB duyurdu: Çok sayıda FETÖ’cü kaçarken yakalandı

 Yeni Akit / ANKARA 

Milli Savunma Bakanlığı hudut kartallarımızın Edirne’den Yunanistan’a kaçmak isteyen 17 kişiyi yakaladıklarını, içlerinden 11’inin FETÖ üyesi olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı resmi Tvitter hesabından yaptığı paylaşımla 11 FETÖ’cünün firar ederken yakalandığını duyurdu. Yapılan paylaşımda, “Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 11’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.” ifadelerini kullandı.

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