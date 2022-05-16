MSB duyurdu! 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!
Milli Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklamada Pençe-1’de 4, Pençe-Kilit’te 3 ve Pençe-Kaplan bölgesinde 2 olmak üzere toplam 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
Irak'ın kuzeyindeki teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz.
Pençe-1’de 4, Pençe-Kilit’te 3 ve Pençe-Kaplan bölgesinde 2 olmak üzere toplam 9 PKK’lı terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.