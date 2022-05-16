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Gündem MSB duyurdu! 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!
Gündem

MSB duyurdu! 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklamada Pençe-1’de 4, Pençe-Kilit’te 3 ve Pençe-Kaplan bölgesinde 2 olmak üzere toplam 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-16 10:15:00 -
MSB duyurdu! 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

Irak'ın kuzeyindeki teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz.

Pençe-1’de 4, Pençe-Kilit’te 3 ve Pençe-Kaplan bölgesinde 2 olmak üzere toplam 9 PKK’lı terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.

Operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.

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