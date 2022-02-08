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Gündem MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Gündem

MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

MSB, PKK/YPG’li teröristlerin Suriye’nin kuzeyinden Mardin’deki Akdoğan Hudut Karakoluna yönelik gerçekleştirdiği taciz ateşine karşılık verildiğini açıkladı. Cezalandırma atışlarında 4, Barış Pınarı'nda ise 1 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 10:49:00 -
MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "PKK/YPG’li teröristlerin Suriye’nin kuzeyinden Mardin’deki Akdoğan Hudut Karakolumuza yönelik gerçekleştirdikleri taciz ateşine güçlü bir karşılık verildi. Cezalandırma atışları sonucu en az 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi." açıklamasında bulundu.

Barış Pınarı'nda da etkisiz hale getirildi

MSB, "Ayrıca Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG’li terörist de komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Nerede olursa olsun, teröristlerin saldırılarına etkili karşılık vererek hesap sormaya devam edeceğiz!" paylaşımında bulundu.

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