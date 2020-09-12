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Aktüel MSB duyurdu: 21 terörist etkisiz hale getirildi
Aktüel

MSB duyurdu: 21 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, son 24 saatte 21, son 10 günde ise toplam 118 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-12 10:25:00 - 2020-09-12 10:25:27

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan yazılı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadelesinin kararlı, etkin ve güçlü bir şekilde devam ettiği bildirildi.

Bu kapsamda Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen başarılı operasyonlarla son 24 saatte 21 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Böylelikle son 10 günde etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı 118'ye yükseldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörle mücadeleye kararlı, etkin ve güçlü bir şekilde devam eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye kuzeyinde yürüttüğü başarılı operasyonlarla son 24 saatte 21 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Böylece son 10 günde toplam 118 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirilmiş oldu. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadelerine yer verildi.

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