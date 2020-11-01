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Aktüel MSB: Deprem bölgesindeki çalışmalar yakından takip ediliyor
Aktüel

MSB: Deprem bölgesindeki çalışmalar yakından takip ediliyor

"Hava Kuvvetlerimize ait 9 uçak, Ankara, Diyarbakır, Erzurum ve Kayseri'den 18 sorti yaparak AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma ekip, teçhizat ve ihtiyaç duyulan araçları İzmir'e ulaştırdı"

Yeniakit Publisher
2020-11-01 15:21:06 -
MSB: Deprem bölgesindeki çalışmalar yakından takip ediliyor

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'de yaşanan deprem felaketi sonrasında, Hava Kuvvetlerine ait 9 uçağın, Ankara, Diyarbakır, Erzurum ve Kayseri'den 18 sorti yaparak AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma ekip, teçhizat ve ihtiyaç duyulan araçları İzmir'e ulaştırdığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İzmir depremi sonrasında Milli Savunma Bakanlığında bölgeye gönderilebilecek yardımlar için kriz masası kurulduğu, ihtiyaç sahibi ekipler ve araçların bölgeye ulaştırıldığı belirtildi.

Bölgeyle kurulan irtibat sonrasında, ilk olarak Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 helikopter ve 175 personelin arama- kurtarma çalışmalarına katılmak üzere görevlendirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hava Kuvvetlerimize ait 9 uçak, Ankara, Diyarbakır, Erzurum ve Kayseri'den 18 sorti yaparak AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma ekip, teçhizat ve ihtiyaç duyulan araçları İzmir'e ulaştırdı. Bir İHA da hasar tespiti ve gecenin karanlığında süren arama-kurtarma çalışmalarının koordinasyonu için görevlendirildi. Mehmetçik tarafından depremde evleri hasar gören vatandaşlarımız için bölgeye sevk edilen 240 çadırın kurulumu devam etmektedir."

Harita Genel Müdürlüğüne ait bir uçağın da havadan deprem bölgesini fotoğraflayarak hasar tespit çalışması yaptığı, bu fotoğrafların da ilgili kurumlarla paylaşıldığı vurgulanan açıklamada, "Bölgedeki çalışmalar yakından takip edilmeye devam edilmektedir. Depremde hayatını kaybeden İzmirli hemşehrilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Enkaz altında kalan İzmirli hemşehrilerimizin de sağ salim kurtarılmasını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

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