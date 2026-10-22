Yeni dolandırıcılık yöntemine dikkat! Size büyük miras kaldı

Çok can yakan tokatçıların ağlarına düşürmeye çalıştıkları son isim Yolsuzlukla Mücadele Derneği Kurucu Başkanı Tevfik Diker oldu. Diker’in kullandığı sosyal medya hesabına HSBC Bank Dubai İcra Direktörü William Charters Patey olduğunu iddia eden bir şahıs tarafından “2008 yılında soyadı sizinle aynı olan ve dosyasında doğum yeri olarak sizin ülkeniz belirtilen Bay Ekinci Babasi, bankamda 38.000.000,00 dolar değerinde 36 aylık vadeli bir mevduat hesabı açtı. Ben, İcra Direktörü pozisyonuna yükselmeden önce onun hesap sorumlusuydum. Bu mevduat sözleşmesinin vade tarihi 22 Eylül 2010’du. Ne yazık ki Bay Ekinci Babasi, iş gezisi için bulunduğu sırada Endonezya’da meydana gelen ve 1.115 kişinin ölümüne, 2.180 kişinin yaralanmasına neden olan Eylül 2009 depreminin kurbanları arasındaydı. Bu nedenle vefatından sonra fonundan yararlanacak kişi olarak sizi göstermeniz için iş birliğinizi rica ediyorum çünkü aynı soyadını taşıyorsunuz. Böylece banka merkezim fonları size ödeyecektir. Sadece bilgilerinizi banka veri tabanı sistemindeki bilgi ağına girmem ve sizi en yakın akrabası olarak göstermem gerekiyor. Bu teklifi kabul ederseniz fonların yüzde 50’sini siz, yüzde 50’sini de ben alacağım. Lütfen dikkatlice okuyun ve anlayın. Hızlı yanıtınızı bekliyorum. Saygılarımla” mesajı gönderildi.

Bir pasaport da paylaşan şahıs, cevap alamadığı Diker’e “İyi günler dilerim. Anlaşılan benimle çalışmaya istekli değilsiniz” diye yazdı. Diker’in “Param yok, bu konularda bilgim ve ilgim yok ayrıca ülkemde zirve konumda bir isimim önerine teşekkürler” karşılığını vermesi üzerine aynı şahıs, “Dostum, bu iş için seninle iletişime geçiyorum. Ailemizin geleceği adına bunu bir düşün, söz konusu olan çok büyük miktarda para” ifadelerini kullandı.

Bu ifadelerin ardından sabrı taşan Diker, çareyi HSBC Bank’a e-posta yollayıp durumu bildirmekte buldu. Ekinci Babasi adlı bir yakını olmadığını belirten Diker’in tepkisi ise sert oldu.