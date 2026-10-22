CANLI ANLATIM: Trabzonspor - Hearts
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında kendi sahasında Hearts ile karşılaşıyor. Karşılaşma Trabzonspor 0 - 0 Hearts skoruyla devam ediyor.
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Trabzonspor 0 - 0 Hearts
14' Salah sağ kanattan içeri ortalamak istedi. Savunmaya çarpan top kornere gitti.
11' Sarı Kart: C. Miller
9' Sarı Kart: S. Lopes Cabral
6' Sağ taraftan Heart, köşe vuruşunu kullandı. Kalabalık içerisinde Walcott kafayı vurdu, top direkten döndü.
1' Maçta ilk düdük çaldı.
İŞTE İLK 11'LER
Trabzonspor: Onana, Cabral, Samet, Mendy, Cenk, Melih, Folcarelli, Salah, Bouchouari, Saviolo, Dju.
Hearts: Reus, Borchgrevnik, McCart, Miller, Claudio Braga, Guendouz, Wilson, Magnusson, Altena, Walcott, Mato