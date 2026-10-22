  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı! Kanada Başbakanı Carney Ankara’da Özgürlükler ülkesi masalı bitti: Macron’dan gösterilere ağır sansür ve yasak! Husilerden Suudi Arabistan'a saldırı Nikahtan Adliye koridorlarına! Sarıgül ve Altınbaş aileleri bu kez operasyonlarla gündeme geldi Lütfi Arıboğan hakkında sıcak gelişme: İddianame hazırlandı Milli Eğitim Bakanlığı Meta'ya dava açıyor! Ahlaksız İnstagram için yolun sonu Fon Kurulu yedinci kez toplandı! 18 fonun tasfiyesi tamamlandı Riva’da imza töreni yapıldı! A Milli Takım’da Sergen Yalçın dönemi resmen başladı SP’li Atmaca büyük vebal altında! 600 bin dolar ödenen isim kim, açıkla! Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu
Spor CANLI ANLATIM: Trabzonspor - Hearts
Spor

CANLI ANLATIM: Trabzonspor - Hearts

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
CANLI ANLATIM: Trabzonspor - Hearts

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında kendi sahasında Hearts ile karşılaşıyor. Karşılaşma Trabzonspor 0 - 0 Hearts skoruyla devam ediyor.

CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ..

Trabzonspor 0 - 0 Hearts

14' Salah sağ kanattan içeri ortalamak istedi. Savunmaya çarpan top kornere gitti.

11' Sarı Kart: C. Miller

9' Sarı Kart: S. Lopes Cabral

6' Sağ taraftan Heart, köşe vuruşunu kullandı. Kalabalık içerisinde Walcott kafayı vurdu, top direkten döndü.

1' Maçta ilk düdük çaldı.

İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Cabral, Samet, Mendy, Cenk, Melih, Folcarelli, Salah, Bouchouari, Saviolo, Dju.

Hearts: Reus, Borchgrevnik, McCart, Miller, Claudio Braga, Guendouz, Wilson, Magnusson, Altena, Walcott, Mato

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23