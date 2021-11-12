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Teknoloji MSB büyük başarıyı açıkladı!
Teknoloji

MSB büyük başarıyı açıkladı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Denizaltı Savunma Harbi Roketi ve Atıcı Sistemi’nin başarıyla test edildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 13:45:00 -
MSB büyük başarıyı açıkladı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Denizaltı Savunma Harbi Roketi ve Atıcı Sistemi'nin başarıyla test edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Denizaltı Savunma Harbi Roketi ve Atıcı Sistem Tedariki Projesi kapsamında, TCG Kilimli ve TCG Karadeniz Ereğli karakol gemilerinin atışlı deniz kabul test faaliyetlerini başarıyla gerçekleştirdikleri belirtildi.

Karadeniz’de yapılan testlere ait atış fotoğrafları da paylaşıldı.

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