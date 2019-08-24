MSB açıkladı: Pençe 3 Harekatı başladı Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı'nın başladığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Irak'ta teröristlere karşı yürütülen operasyonlar kapsamında Pençe-3 Harekatı'nın başladığını duyurdu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde bulunan Sinat-Haftanin bölgesindeki teröristleri ve kullandıkları mağara, sığınakları imha etmek amacıyla 23 Ağustos 2019 tarihinde Pençe-3 Operasyon Planı çerçevesinde yeni bir harekât başlatıldı." ifadeleri kullanıldı. Ayrıntılar Geliyor...

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