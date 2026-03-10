MSB açıkladı: Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırılıyor

ABD ve İran arasında uzun süredir devam eden gerilim ve sürdürülen diplomasi çalışmaları, 28 Şubat sabahı İsrail'in ABD ile birlikte İran'ı vurmasıyla sonuçlandı. Tarafların karşılıklı saldırıları 11 gündür sürüyor. Geçtiğimiz günlerde İran tarafından gönderildiği tespit edilen ve havada imha edilen iki füze parçası Hatay'ın Dörtyol ilçesi ile Gaziantep'in Şahinbey ilçesine düşmüştü.

Patriot geldi

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin hava sahasının korunmasına yönelik tedbirleri artırırken, yapılan açıklamada NATO tarafından ilave olarak hava ve füze sistemleri konuşlandırıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlama kararlılığı tamdır. Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında hudutlarımızın ve hava sahamızı güvenliği için gerekli tedbirler alınmakta, NATO ve Müttefiklerimizle danışmalarda bulunulmaktadır.

Millî düzeyde aldığımız tedbirlere ilave olarak NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirleri artırılmıştır.

Bu kapsamda, hava sahamızı korunmasına destek sağlamak üzere görevlendirilen bir Patriot Sistemi Malatya’da konuşlandırılmaktadır.

Savunma ve güvenlik kapasitesini en üst düzeyde muhafaza eden ülkemiz, NATO ve Müttefiklerimizle iş birliği ve istişare içinde gelişmeleri değerlendirmeye, bölgesel barış ve istikrar için gayret göstermeye devam edecektir."