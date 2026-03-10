22 yıldır evladına bakıyor! Tek isteği oğlunu güneşe çıkarabilmek

Oğlunun defterine yazdığı ‘Ben hiçbir yere sığamıyorum’ ifadesini okuduktan sonra üzülmemesi için yanında ağlayamadığını anlatan Olcay Özonur, şunları söyledi: “Üzülmesin diye Uğur’un yanında çok ağlamam. Gizli gizli çok ağlar, Allah’ıma da hamdederim. Benim tek gelirim eşim vefat ettikten sonra onun yarım aylığını 17 bin 700 TL’yi bana bağladılar. 22 yıldır dışarıya adım attığım yok. Oğlumun evini gördüğüm yok. Ramazan, iftara çağırdılar gidemiyorum. Uğur yürüyüp gelemiyor. Onu gelip arabayla alacaklar, o gelmiyor ben de onunla beraber oturuyorum. Herkes bana kızıyor. ‘Çık dışarıya hava al, hadi o çıkmıyorsa evde otursun.’ Uğur’u da çıkaramıyorum. Diyor ki ‘Anne bana bakıyorlar ben rahat edemiyorum, zoruma gidiyor.’ Ben de onun için çıkmıyorum. Beni yılın annesi seçti ödül verdiler. Oğlumdan dolayı gidemedim. Ben onu kimseye bırakıp gitmem. Ben şimdi bakıyorum. Ben yaşlıyım, ölürsem çocuğumun hali ne olur. 22 yıldır güneş yüzü gördüğümüz yok. İnsan yüzü gördüğümüz yok. Kimseyle ne konuşuyor ne de gidip geliyoruz. İçeride hapis yaşıyoruz. Diyorum ki; Uğur inşallah Allah yüzüme güler, bir göz yuva verirler.”