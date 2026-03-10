  • İSTANBUL
APP plaka değişiminde yoğunluk tavan yaptı! Vatandaş mağdur oldu
APP plaka değişiminde yoğunluk tavan yaptı! Vatandaş mağdur oldu

Van'da standartlara aykırı "APP" plaka kullanan sürücüler, yeni düzenleme ile yürürlüğe giren ağır para cezalarından kaçınmak için plaka basım atölyeleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

APP plaka değişiminde yoğunluk tavan yaptı! Vatandaş mağdur oldu

Trafik Ceza Kanunu'nda yapılan yeni düzenleme ile standart dışı plaka kullananlara ilk ihlalde 140 bin lira para cezası uygulanacağı ve sürücü belgelerine 30 gün süreyle el konulacağı açıklandı. İhlalin aynı yıl içinde tekrarlanması durumunda ise ceza miktarının 280 bin liraya yükseleceği ve ehliyetin 60 gün süreyle geri alınacağı belirtildi. Bu yaptırımlarla karşılaşmak istemeyen Vanlı sürücüler, sabahın erken saatlerinden itibaren plaka basım noktalarına akın etti.

APP plaka değişiminde yoğunluk tavan yaptı! Vatandaş mağdur oldu

Sürenin 1 Nisan'a kadar uzatılmış olması, plaka basım atölyelerindeki yığılmanın önüne geçemedi. İşlemlerini tamamlamak için saatlerce beklemek zorunda kalan vatandaşlar, yoğunluk nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını ifade etti. İHA muhabirine konuşan Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Haci Çiftçi, günlük ortalama 500 plaka basmalarına rağmen talebe yetişmekte büyük güçlük çektiklerini belirtti. APP plaka değişim süresinin 1 Nisan tarihine kadar uzatıldığını ancak bu sürenin yetersiz kaldığını ifade eden Çiftçi, "Halkımız mağdur durumdadır. Bizler de çok yoğun şekilde çalışıyoruz ve boş durmuyoruz; iftardan sonra da mesaiye devam ediyoruz. Ancak kapasite yeterli gelmiyor, sürenin daha da uzatılmasını talep ediyorum" dedi.

APP plaka değişiminde yoğunluk tavan yaptı! Vatandaş mağdur oldu

"Müşterilerimizi mağdur ediyoruz" Araç satış bayisi işleten esnaf Umut Ayaz, satışını yaptığı araçların işlemleri için sıra beklemek zorunda kaldığını dile getirerek, "Ben araç satış bayisi olarak plaka basmak zorundayım. APP sırasına girmek durumunda kalmamalıyım. Sırada bekleyen bin kişi var. Araç sattığım müşterim Erzurum'a gidecek; ben misafirimi burada 4 gün boyunca nasıl ağırlayabilirim? Bu duruma acil bir çözüm bulunması lazım" ifadelerini kullandı.

APP plaka değişiminde yoğunluk tavan yaptı! Vatandaş mağdur oldu

"Sürenin uzatılmasını istiyoruz" Sabah saatlerinden itibaren plaka sırasında beklediğini söyleyen Şabettin Demir, Ramazan ayı dolayısıyla zorlandıklarını belirterek şunları söyledi: "Oruçlu halimizle burada sıra bekliyoruz. Bana göre bu işin iki seçeneği var, ya bu uygulama iptal edilmeli ya da süre uzatılmalı. Plaka basımları yetişmiyor ve plakasız trafiğe çıkamıyorum. Hastamız oluyor, acil durumlar yaşanıyor. Bu halde trafiğe çıkarsam uygulanacak cezadan kim sorumlu olacak?"

APP plaka değişiminde yoğunluk tavan yaptı! Vatandaş mağdur oldu

Şemsettin Taytuğ isimli bir diğer vatandaş ise Bahçesaray ilçesine gideceğini ancak plaka alamadığı için yola çıkamadığını ifade etti. Taytuğ, mağduriyetin giderilmesi için sürenin uzatılmasını ve noterden plaka basım işlemleri için belirli bir sınırlama getirilmesini talep etti.

cemil doğan

Bu işin en kolay ve mantıklı çözümü app plakalı araçları muayenede ağır kusurlu olarak görmek böylelikle 2 yıl içinde tüm app plakalar zahmetsiz telaşsız bir şekilde kendiliğinden değişmiş olur.
