APP plaka değişiminde yoğunluk tavan yaptı! Vatandaş mağdur oldu

Sürenin 1 Nisan'a kadar uzatılmış olması, plaka basım atölyelerindeki yığılmanın önüne geçemedi. İşlemlerini tamamlamak için saatlerce beklemek zorunda kalan vatandaşlar, yoğunluk nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını ifade etti. İHA muhabirine konuşan Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Haci Çiftçi, günlük ortalama 500 plaka basmalarına rağmen talebe yetişmekte büyük güçlük çektiklerini belirtti. APP plaka değişim süresinin 1 Nisan tarihine kadar uzatıldığını ancak bu sürenin yetersiz kaldığını ifade eden Çiftçi, "Halkımız mağdur durumdadır. Bizler de çok yoğun şekilde çalışıyoruz ve boş durmuyoruz; iftardan sonra da mesaiye devam ediyoruz. Ancak kapasite yeterli gelmiyor, sürenin daha da uzatılmasını talep ediyorum" dedi.