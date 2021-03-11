MSB açıkladı! 3 terörist ülkeye girmeye çalışırken yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 3 kişinin yakalandığını, bu şahıslardan 2'sinin terör örgütü DAEŞ adına silahlı faaliyette bulunan terörist olduğunun belirlendiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Mardin’de görev yapan hudut personelimiz, Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 3 şahsı yakaladı. Mardin İl Jandarma Komutanlığına teslim edilen şahıslardan 2’sinin Suriye’de DEAŞ terör örgütü mensubu olarak silahlı faaliyette bulunan terörist olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.