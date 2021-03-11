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Gündem MSB açıkladı! 3 terörist ülkeye girmeye çalışırken yakalandı
Gündem

MSB açıkladı! 3 terörist ülkeye girmeye çalışırken yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 3 kişinin yakalandığını, bu şahıslardan 2'sinin terör örgütü DAEŞ adına silahlı faaliyette bulunan terörist olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 12:14:00 -
MSB açıkladı! 3 terörist ülkeye girmeye çalışırken yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Mardin’de görev yapan hudut personelimiz, Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 3 şahsı yakaladı. Mardin İl Jandarma Komutanlığına teslim edilen şahıslardan 2’sinin Suriye’de DEAŞ terör örgütü mensubu olarak silahlı faaliyette bulunan terörist olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

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