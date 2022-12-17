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Dünya MSB açıkladı! 14 milyon tonu geçti
Dünya

MSB açıkladı! 14 milyon tonu geçti

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından bugüne kadar taşınan tahıl miktarının 14 milyon tonu geçtiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-17 13:53:00 -
MSB açıkladı! 14 milyon tonu geçti

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna limanlarındaki tahıl sevkiyatının devam ettiği belirtilerek, bugüne kadar sevkiyat çerçevesinde tahıl yüklü 556 geminin Ukrayna limanlarından çıkış yaptığı, 560 gemininse sevkiyat için Ukrayna limanlarına gittiği kaydedildi.

Ayrıca açıklamada sevkiyatta bugüne kadar taşınan tahıl miktarının 14 milyon tonu geçtiği ifade edildi.

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