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Gündem MSB açıkladı: 1 Ocak'tan itibaren 1162 terörist etkisiz hale getirildi!
Gündem

MSB açıkladı: 1 Ocak'tan itibaren 1162 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, "1 Ocak’tan itibaren yurt içi ve sınır ötesinde 43’ü büyük, 138’i orta çaplı olmak üzere toplam 181 operasyonda toplam 1162 terörist etkisiz hale getirildi." açıklaması geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-30 11:14:00 -
MSB açıkladı: 1 Ocak'tan itibaren 1162 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"1 Ocak’tan itibaren yurt içi ve sınır ötesinde 43’ü büyük, 138’i orta çaplı olmak üzere toplam 181 operasyonda toplam 1162 terörist etkisiz hale getirildi."

(Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları) Bugüne kadar 1'i bölge sorumlusu 142 terörist etkisiz hale getirildi, 57 mağara, 110 sığınak, 398 mayın imha edildi

FETÖ ile mücadele

Mücadele kararlılıkla devam ediyor. 15 Temmuz 2016’dan bu yana 24 bin 714 kişi ihraç edildi, 2 bin 493 personel hakkında idari süreç sürüyor."

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