MSB acı haberi verdi: Bir askerimiz şehit

Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde bir askerimizin daha şehit düştüğü Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklandı.

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize terör örgütü tarafından yapılan roket saldırısında bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.