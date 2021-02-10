MSB acı haberi verdi: 2 askerimiz şehit oldu

Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekâtında 10 Şubat 2021 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu. 4 askerimiz de yaralandı.

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

Irak kuzeyi Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekâtında 10 Şubat 2021 tarihinde teröristlerle çıkan çatışma sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir.

Bölgede tespit edilen hedefler hava harekâtı ile isabetle vurulmuş, terör örgütünün söz konusu bölgedeki varlığına ağır bir darbe indirilmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz.