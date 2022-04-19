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Gündem MSB acı haberi paylaştı
Gündem

MSB acı haberi paylaştı

MSB'den verilen bilgiye göre, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 19 Nisan 2022 tarihinde, hain saldırı sonucu bir askerimiz şehit oldu.

Yeniakit Publisher
2022-04-19 23:32:00 - 2022-04-19 23:33:27
MSB acı haberi paylaştı

Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesi'nde teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucu Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Pençe Kilit operasyon bölgesinde, 19 Nisan 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P.Tğm. Kaan Kanlıkuyu, teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucunda şehit olmuştur. Bölgede hava kuvvetleri ve ateş destek vasıtaları desteğinde operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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