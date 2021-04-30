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Gündem MSB acı haberi duyurdu! Şehitlerimiz var
Gündem

MSB acı haberi duyurdu! Şehitlerimiz var

Milli Savunma Bakanlığı, Irak Kuzeyinde düzenlenen Pençe Yıldırım Harekatı'nda 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 14:37:00 -
MSB acı haberi duyurdu! Şehitlerimiz var

Milli Savunma Bakanlığı, 28 Nisan'da yapılan saldırıda yaralanan 2 askerin hastanede şehit olduğu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe Yıldırım Harekâtı kapsamında 28 Nisan 2021 tarihinde güdümlü tanksavar silahı ile yapılan saldırı neticesinde yaralanarak hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur.

Pençe Yıldırım Harekâtı kapsamında icra edilen ikmal faaliyeti sırasında, 30 Nisan 2021 tarihinde helikopterden iniş esnasında bir kahraman silah arkadaşımız düşme sonucu yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur."

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