  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem MSB acı haberi duyurdu
Gündem

MSB acı haberi duyurdu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde P.Uzm. Çvş. Sinan İnak şehit oldu.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 15:33:00 -
MSB acı haberi duyurdu

MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 17 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu, Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak'ın şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar acı haberi, "Kahraman silah arkadaşımız, 17 Kasım 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." sözleriyle duyurdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23