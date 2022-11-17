MSB acı haberi duyurdu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde P.Uzm. Çvş. Sinan İnak şehit oldu.
MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 17 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu, Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak'ın şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar acı haberi, "Kahraman silah arkadaşımız, 17 Kasım 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." sözleriyle duyurdu.