MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'nın el yapımı bombayı patlatamıs sonucu, Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba şehit oldu.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin patlaması sonucu ağır yaralanmış, hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
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