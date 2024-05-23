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Gündem MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu
Gündem

MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

Yeniakit Publisher
2024-05-23 00:58:00 -
MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'nın el yapımı bombayı patlatamıs sonucu, Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba şehit oldu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin patlaması sonucu ağır yaralanmış, hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

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