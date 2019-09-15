MSB: "27 Ağustos 2019 tarihinde başlayan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi’nin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı’na intikali bugün tamamlandı." MSB: "27 Ağustos 2019 tarihinde başlayan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi’nin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı’na intikali bugün tamamlandı.

MSB: "27 Ağustos 2019 tarihinde başlayan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi’nin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı’na intikali bugün tamamlandı."

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